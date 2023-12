Chukwueze, 68'' per fare gol e tenere il Milan in Europa. Le sue condizioni non preoccupano

Da quando Samuel Chukwueze è entrato in campo a quando ha alzato le braccia per esultare dopo il gol vittoria sono passati appena 68 secondi: si tratta della seconda rete più rapida in questa Champions League dopo quella segnata sempre ieri da Francisco Conceicao in Porto-Shakhtar (46 secondi). L'ingresso del nigeriano, insieme a quelli di Jovic e Okafor, è stato decisivo per la vittoria del Milan in casa del Newcastle.

GOL PER L'EUROPA - Peccato che questo gol non sia servito a regalare gli ottavi di Champions League al Diavolo, ma è stato comunque importante perchè permette ai rossoneri di restare in Europa e di partecipare alla seconda fase dell'Europa League. Si tratta della seconda marcatura stagionale per Chukwueze, entrambe in Champions dove sembra avere minori difficoltà ad essere decisivo rispetto al campionato italiano.

CHUKU STA BENE - Subito dopo la partita di ieri, si è sparsa un po' di preoccupazione perchè al triplice fischio finale l'attaccante esterno nigeriano, arrivato in estate a Milanello a titolo definitivo dal Villarrreal, è rientrato subito negli spogliatoi toccandosi il flessore della gamba sinistra. Per fortuna, come anticipato anche ieri sera da Milannews.it (clicca QUI per leggere la nostra notizia), le sue condizioni non destano preoccupazione e quindi domenica contro il Monza sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli che chissà che non gli dia una maglia da titolare a destra, dando così un po' di riposo a Christian Pulisic che ha giocato tanto nelle ultime settimane.