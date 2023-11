Chukwueze-chance a Lecce: così il nigeriano può prendersi il Milan

vedi letture

Nel post Milan-PSG i rossoneri ritrovano punti, sorrisi, certezze e soprattutto il rientro nei convocati da parte di Samuel Chukwueze. Infatti il nigeriano si era infortunato durante la sosta con la maglia della sua nazionale, la Nigeria. Pedina importante ma non ancora rivelatasi con certezza, ecco come l'ex Villareal potrà tornare utile per Stefano Pioli a partire dalla trasferta di Lecce sabato pomeriggio.

Numeri e doti tecniche

Non è stato un inizio di stagione entusiasmante per Chukwueze: con il Milan 7 partite giocate in Serie A, per un totale di 211 minuti senza trovare gol o assist. Il ragazzo ha però qualità e doti fisiche importanti per ciò che concerne lo scatto in accelerazione e la velocità nel lungo, a campo aperto. Qualcosa si era anche intravisto nei due pareggi in Champions League: contro il Newcastle a San Siro, il nigeriano era partito titolare giocando un buon primo tempo senza però incidere, mentre nella sfortunata trasferta di Dortmund, l'ex Villareal non fu abbastanza freddo sotto porta negli ultimi minuti di gioco, creando però diversi grattacapi alla difesa tedesca. Abile con il suo piede, il mancino, Chukwueze può e deve fare di più in zona gol, calciando in porta o servendo assist ai propri compagni: salta in mente, per i più bravi di memoria, il cross per Okafor nei primi minuti di gara contro il Genoa, ultima partita giocata nel Milan prima dell'infortunio. Quella palla tagliata rappresenta in pieno il talento del classe 99': rapidità, velocità ed effetto sorpresa, forse troppo visto che lo svizzero non approfittò di quel regalo così invitante, solo da scartare ed appoggiare in porta.

Un carattere buono e l'emozione di giocare nel Milan

Che Samuel Chukwueze fosse un ragazzo d'oro, simpatico e forse alle volte un pò emotivo, lo si era già capito nella conferenza stampa di presentazione in estate, quando al termine dell'evento si lasciò andare, simpaticamente a un teatrino con i giornalisti presenti: "E' finita? Basta domande? Ecco, menomale" Ridendo e creando così, fin da subito un clima disteso e di leggerezza. In campo però non c'è spazio per sorrisi e simpatia, gli avversari dei rossoneri sono sempre molto agguerriti e giocare contro il Milan è uno stimolo per chiunque: dev'essere obiettivo fisso da parte del nigeriano conquistare Pioli e compagni grazie al proprio, enorme talento messo in mostra in questi anni in Spagna. Chukwueze è così, è leggerezza e abilità in campo, sorrisi e gioia nel giocare a calcio, ma tutta questa magia dovrà trasformarsi in carburante utile per incidere nelle partite, segnare gol e diventare, vista l'assenza momentanea di Pulisic, un punto fermo nel reparto offensivo del Milan. Bisognerà usare però la giusta dose di pazienza e comprensione, visto il recente rientro in gruppo che ha lasciato il nigeriano ai box per oltre 20 giorni.

Verso Lecce, la possibile chance dal primo minuto

Siamo a giovedì, e sicuramente l'allenamento di domani potrà dare ancora più certezze per quanto riguarderà la scelta di formazione da parte di Stefano Pioli verso quella che si presenta come una sfida proibitiva contro un avversario in forma e con rabbia dopo la sconfitta di Roma. Il Lecce di Roberto D'Aversa, soprattutto in casa è un squadra temibile e difficile da affrontare: finora, nel proprio stadio, ha subito 7 reti e vinto 3 volte in questa stagione. Visto il forfait da parte di Cristian Pulisic, uscito contro il PSG per una contrattura, salgono le quote per vedere Chukwueze titolare a Lecce insieme a Rafa Leao e all'eterno Olivier Giroud. L'ultima volta da titolare per il nigeriano fu proprio nell'ultima gara giocata con il Milan: Genoa-Milan 0-1 del 7 ottobre. A più di un mese dalla trasferta di Genova, il numero 21 rossonero scalpita per una maglia da titolare che lo rilancerebbe nelle gerarchie di Pioli e che potrebbe portare al gruppo squadra, freschezza e velocità per un giocatore che può e deve far esplodere tutto il proprio fuoco sportivo. Lecce potrebbe così rivelarsi la giusta meta di partenza per il nuovo percorso post infortunio di Samuel Chukwueze nel Milan.