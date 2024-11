Cinque coppie di centrali su sei utilizzate da Fonseca: chi funziona meglio?

vedi letture

Siamo a metà novembre ma non si può dire che il reparto difensivo rossonero abbia trovato una sua stabilità. Anzi. A testimonianza di questo dato si può evidenziare come Paulo Fonseca abbia impiegato cinque coppie di centrali differenti, sia per scelta tecnica che per problemi legati a infortunio (Thiaw e Gabbia su tutti). Solo una combinazione ancora non è stata utilizzata, ovvero la coppia Thiaw e Gabbia proprio perché generalmente quando uno è stato a disposizione, l'altro era in infermeria.

Di seguito si riportano le statistiche e quanti punti hanno portato al Milan ognuna delle coppie, senza distinzione tra Serie A e Champions League. Il duo che ha giocato di più è Tomori-Gabbia con 3 vittorie e 2 sconfitte.

Tomori-Gabbia, 5 partite: 9 punti (su 15 disponibili) - 3V 0P 2S

Pavlovic-Thiaw, 4 partite: 7 punti (su 12 disponibili) - 2V 1P 1S

Pavlovic-Tomori, 3 partite: 1 punto (su 9 disponibili) - 0V 1P 2S

Tomori-Thiaw, 2 partite: 4 punti (su 6 disponibili) - 1V 1P 0S

Pavlovic-Gabbia, 1 partita: 3 punti (su 3 disponibili) - 1V 0P 0S

Cos'è che chiede quindi Fonseca ai suoi centrali? Vedendo le partite e le dichiarazioni dell'allenatore sicuramente calma, freddezza e assolutamente no avventatezza e fretta. Lettura giusta delle varie situazioni e capacità di tenere la linea. A farne le "spese", per ora, è Pavlovic. Il serbo, dopo un inizio promettente, è stato messo in panchina in modo continuativo. Ma per Fonseca il motivo è chiaro: "Questa è una realtà diversa per Pavlovic, - aveva detto il mister prima di Milan-Brugge - è un modo di giocare diverso rispetto a quella che aveva nel suo ultimo club. Penso che nelle prime partite Pavlovic ha fatto cose bene e altre cose che deve migliorare in fase difensiva. Abbiamo lavorato durante questi tempo, penso che ha avuto una crescita in questa partita (con l'Udinese, ndr). È stato equilibrato, lui è uno che vuole andare sempre ad anticipare, è uno fisico. Noi vogliamo un difensore centrale più equilibrato. Penso che abbia fatto meglio, ma penso anche che ha bisogno di crescere: non ha fatto una partita senza errori, ma ha fatto bene. Se facciamo un paragone con le sue altre partite è cresciuto tanto. Ma continuano ad esserci cose da migliorare".

Anche per questo Fik Tomori, nelle passate stagioni un punto cardine, ha fatto qualche panchina di troppo rispetto a quanto fosse abituato. E di conseguenza ecco come mai Thiaw e Gabbia, meno esplosivi ma molto più abili a difesa schierata, siano stati utilizzati con più frequenza.