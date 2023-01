Con la Lazio riecco Saelemaekers dall'inizio: quantità e sacrificio a disposizione della squadra

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Ripartire. Nonostante l'occasione persa della Supercoppa, l'eliminazione dalla Coppa Italia e qualche punto di troppo perso in campinato, Pioli vuole ripartire già da domani. E per farlo, vuole iniziare dalle certezze. Tra queste c'è indubbiamente Alexis Saelemaekers, che finora ha giocato un'ottima stagione, aggiungendo anche qualche gol nelle gambe, di cui due in Champions League contro Salisburgo e Dinamo Zagabria. E proprio il belga dovrebbe partire dal primo minuto contro la Lazio nella gara di domani sera.

Out Messias, riecco Saelemaekers

Dopo lo spezzone con il Torino in Coppa Italia e la titolarità in Supercoppa, si può dire senza problemi che Junior Messias non è ancora entrato in condizione dopo il lungo stop pre natalizio. Molte difficoltà per l'esterno brasiliano, che deve ritrovare la gamba per fare la doppia fase come quella di Saelemaekers, giocatore su cui mister Pioli fa grande affidamento. Un inizio di stagione particolare per l'ex Crotone, che nella passata stagione aveva trovato il posto da titolare vincendo i ballottaggi proprio con il belga.

Sacrificio

Stefano Pioli non cambierà sistemata tattico contro la Lazio, come confermato da lui stesso nella conferenza stampa alla vigilia della gara della Lazio. Per questo vedremo un Alexis Saelemaekers versione jolly: le qualità tecniche sono indiscutibili, ma l'allenatore rossonero si affiderà principalmente al suo sacrificio per la squadra: "Dobbiamo essere cinici e concreti in entrambi le fasi di gioco", così in conferenza stampa. Pioli vuole ripartire ed uscire da questo periodo nero.