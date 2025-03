Conceiçao ci prova: quarto posto e Coppa Italia per restare al Milan

vedi letture

Il Milan sta cercando un nuovo direttore sportivo che a sua volta sceglierà l'allenatore della prossima stagione. L'addio di Sergio Conceiçao a fine campionato sembra essere già scritto, ma il tecnico portoghese vuole comunque provare a conquistare la conferma anche per il prossimo anno. Per farlo dovrà però portare a casa due obiettivi in questo finale di annata sportiva, vale a dire il quarto posto e la Coppa Italia.

QUARTO POSTO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che sono entrambi dei traguardi molto complicati da raggiungere. In Serie A, l'ultimo posto Champions è al momento distante sei punti. Una distanza non impossibile da colmare visto che mancano ancora nove partite da giocare, ma ci sono due problemi: il primo è che il Milan ha diverse squadre davanti (ben cinque) e dunque deve sperare che rallenti più di una formazione. Poi serve un percorso quasi perfetto in questo finale di campionato e diciamo che in questa stagione il Diavolo non si è mai contraddistinto per la continuità di risultati.

COPPA ITALIA - Anche l'obiettivo della Coppa Italia è tutt'altro che semplice visto in semifinale il Milan dovrà affrontare due derby contro l'Inter. E' vero che in questa stagione i rossoneri sono imbattuti nelle stracittadine milanesi, ma i nerazzurri sono la squadra più forte in Italia e dunque la formazione di Conceiçao non parte certamente da favorita. Il portoghese non si abbatte e ci vuole provare lo stesso, consapevole di giocarsi quasi tutte le chance di conferma nelle prime due partite dopo la sosta contro Napoli (campionato) e Inter (semifinale di andata di Coppa Italia).