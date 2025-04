Conceiçao e gli altri subentrati: il portoghese come Seedorf. Solo Sacchi ha fatto peggio

Sergio Conceiçao non ha inciso. Al netto della scossa nella Supercoppa Italiana, dove a posteriori c'erano già delle avvisaglie su quel che sarebbe stato, il suo percorso al Milan è da considerarsi un flop. Paradossalmente con un titolo già in bacheca.

Confrontandolo con altri allenatori del Milan subentrati dove si colloca il portoghese? 22 partite sono già piuttosto indicative per giudicare il suo lavoro, che è di fatto pari a quello di Clarence Seedorf, arrivato a gennaio 2014 al posto di Massimiliano Allegri. Stesse partite giocate, stessa media punti. Seedorf raccoglieva una squadra che dopo la sconfitta contro il Sassuolo era undicesima e l'ha portata fino all'ottavo posto, non sufficiente per qualificarsi a una competizione europea. Anche Pioli, Gattuso e Ancelotti hanno migliorato a fine stagione la posizione del Milan e non a caso la loro media punti è superiore a quella di Sergio Conceiçao. Escludendo Brocchi, in panchina solo per 7 partite, di fatto solo Arrigo Sacchi ha fatto peggio e non a caso il piazzamento finale di quella squadra fu l'undicesimo posto in classifica.

1. Stefano Pioli (stagione 2019/20: 35 partite, media punti 1.86)

2. Rino Gattuso (stagione 2017/18: 34 partite, media punti 1.76)

3. Carlo Ancelotti (stagione 2001/02: 39 partite, media punti 1.67)

4. Clarence Seedorf (stagione 2013/14, 22 partite, media punti 1.59)

4. Sergio Conceiçao (stagione 2024/25, 22 partite, media punti 1.59)

6. Arrigo Sacchi (stagione 1996/97, 24 partite, media punti 1.14)

6. Cristian Brocchi (stagione 2015/16, 7 partite, media punti 1.14)

A livello di gol fatti, il Milan mantiene una buona media, al pari di quella della stagione 2017/18 con Rino Gattuso, chiusa al sesto posto. Solo Stefano Pioli ha fatto meglio, vedendo impennare la sua media nel periodo Covid.

GOL FATTI

1. Stefano Pioli (65 in 35 partite, media 1.86 a partita)

2. Rino Gattuso (51 in 34 partite, media 1.50 a partita)

2. Sergio Conceiçao (33 in 22 partite, media 1.50 a partita)

4. Carlo Ancelotti (52 in 39 partite, media 1.33 a partita)

5. Clarence Seedorf (28 in 22 partite, media 1.27 a partita)

6. Arrigo Sacchi (27 in 24 partite, media 1.13 a partita)

7. Cristian Brocchi (7 in 7 partite, media 1.00 a partita)



La nota dolente riguarda i gol subiti. Il Porto di Conceiçao era noto per la sua compattezza difensiva e di come fosse difficile da superarla. A oggi siamo a nove partite consecutive con almeno un gol al passivo e un apporto, considerando gli altri tecnici subentrati, fra i peggiori. Anche qui peggio solo Arrigo Sacchi mentre è assolutamente impietoso il confronto con gli altri tecnici, in particolar modo Carlo Ancelotti che pur ebbe difficoltà alla sua prima stagione al Milan.

GOL SUBITI

1. Carlo Ancelotti (37 in 39 partite, 0.95 a partita)

2. Rino Gattuso (39 in 34 partite, media 1.15 a partita)

3. Stefano Pioli (40 in 35 partite, media 1.14 a partita)

4. Clarence Seedorf (26 in 22 partite, media 1.18 a partita)

5. Cristian Brocchi (9 in 7 partite, media 1.29 a partita)

6. Sergio Conceiçao (29 in 22 partite, media 1.32 a partita)

7. Arrigo Sacchi (33 in 24 partite, media 1.38 a partita)