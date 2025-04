Conceiçao nomina Allegri e rimanda tra un mese la scelta sul suo futuro

Il simpatico siparietto andato in scena nel post partita di Venezia-Milan non è di certo passato inosservato agli occhi, ma soprattutto alle orecchie dei più attenti. Parlando del suo futuro nella prossima stagione Sergio Conceiçao ha così risposto: "In questo momento Conceicao non è importante. Pensiamo al campionato, cercando di vincere contro il Bologna, poi quello che succede a me, ad Allegri, o altri, non mi riguarda. Perché proprio Allegri? Perché lei parla sempre di lui".

Rispondendo così Sergio Conceiçao ha lasciato un alone di mistero attorno a quello che potrebbe accadere in futuro dopo una stagione vissuta costantemente sulle montagne russe. Come riferito da lui stesso, però, la concentrazione è tutta rivolta alla finale di Coppa Italia contro il Bologna, partita che potrebbe consegnare al Milan il secondo trofeo di questa stagione.

Qualora questo scenario dovesse verificarsi, con conseguente addio del portoghese, Conceiçao potrebbe lasciare il Milan con addirittura due trofei vinti in una sola annata, cosa che non succedeva dai tempi di Ancelotti. Avrebbe dell'incredibile, quasi un paradosso, ma se dovesse andare a finire così l'ex Porto parlerà e racconterà quello che è il suo punto di vista: "Ora non è importante il mio futuro, ma quello del Milan. Lavoro tante ore al giorno con il mio staff. Poi ci sta anche perdere partite come è successo nei mesi scorsi. Fra un mese più o meno anch’io dirò cosa voglio. Ci può stare che anch’io ho altri pensieri, come andare in vacanza in Algarve in Portogallo per dieci anni, non lo so (sorride, nda)".