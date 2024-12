Contestazione, Fonseca appeso a un filo e i fischi: il Milan non va oltre l'1-1 con la Roma

vedi letture

Il Milan esce ancora tra i fischi sonori di San Siro e con i cori contro Cardinale e società. I rossoneri non vanno oltre l'1-1 contro una Roma modesta ma quadrata. Succede tutto nel primo tempo gol di Reijnders al quarto d'ora e pareggio dopo meno di dieci minuti di Dybala. Nel corso dei primi 45 minuti espulso Paulo Fonseca che potrebbe essere arrivato al capolinea. Sfumata l'occasione di accorciare su Lazio, Juve e Fiorentina: ennesima chance buttata.

CORRIDA - Succede di tutto nel primo tempo tra Milan e Roma, già da prima del fischio di inizio con le indiscrezioni sulla posizione traballante di Paulo Fonseca, seguite dalle voci di un accordo trovato con Sergio Conceiçao in caso di esonero. I rossoneri giocano molto bene per il primo quarto d'ora quando arriva il gol di Reijnders, nonostante i cori della Curva Sud contro la società ripresi da tutto lo stadio, ma poi si spengono: dal pareggio di Dybala in poi (23'), il Milan è nervoso e in primis il suo allenatore che viene ammonito. Ci mette del suo anche l'arbitro Michael Fabbri che decide di non dare un rigore solare al Milan per fallo di Pisilli su Reijnders: per buona misura ammonisce Theo, Morata e caccia anche Fonseca. Il Var tace nonostante le immagini del colpo con la gamba di richiamo del calciatore giallorosso siano piuttosto evidenti. FInisce 1-1 un primo tempo da corrida e sotto i sonori fischi di San Siro, all'indirizzo un po' di tutti: società, giocatori e arbitro.

SPETTACOLO BRUTTO - E se nella prima parte di gara la partita era stato quantomeno frizzante, nella ripresa lo spettacolo è brutto: tanta confusione da ambo le parti e innumerevoli errori tecnici, specchio di due squdre in grandissima difficoltà come Milan e Roma. Le occasioni più pericolose comunque le costruisce la squadra giallorossa con Maignan chiamato a un paio di interventi importanti. Intanto si registra l'ennesimo infortunio: a metà secondo tempo si ferma infatti Samuel Chukwueze. Le sensazioni non sembrano buone. Il fondo, per il Milan, non sembra voler arrivare. E ora arriva la Supercoppa Italiana....