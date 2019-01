Conti, il calvario è finalmente finito: Gattuso potrebbe schierarlo titolare contro la Sampdoria

Anno nuovo, vita nuova. Chissà quante volte, in questi primi giorni di gennaio, sarà stato ripetuto questo tormentone, tra propositi e speranze per l’anno nuovo. Chi, però, può riconoscersi particolarmente in queste parole è Andrea Conti che, insieme al 2018, ha archiviato quello che, senza dubbio, è stato il peggior periodo della sua carriera. Un periodo che è durato oltre un anno, iniziato il a settembre del 2017.

16 MESI – Un calvario durato oltre, un anno. Sedici mesi lontano da campo, 482 giorni senza giocare una partita ufficiale. I problemi sono iniziati nei primi giorni di settembre del 2017 quando Conti venne fermato da un piccolo problema alla caviglia, seguito poco dopo dal primo grave infortunio al ginocchio. L’avventura al Milan, quindi, è iniziata decisamente in salita per il 12 rossonero che, tuttavia, a marzo del 2018 sembrava pronto a riprendersi il suo posto in campo. Non è stato così. Il 27 marzo, un nuovo infortunio al ginocchio ha fermato ancora Conti, che da qualche settimana era stabilmente presente tra i convocati di Gattuso. Un susseguirsi di sfortune che ha costretto il Milan a rinunciare al proprio terzino per oltre una stagione. L’ultima partita disputata dall’ex Atalanta, infatti, risale al 27 agosto, quando a San Siro giocò titolare la sfida contro il Cagliari.

DI NUOVO TITOLARE – L’uscita definitiva da questo tunnel di difficoltà sembra ormai veramente vicina. Andrea Conti è tornato in campo contro la Fiorentina, il 22 dicembre scorso, calcando di nuovo il campo dopo 482 giorni. Ora, passata la sosta, il numero 12 rossonero potrebbe partire titolare in occasione della prima gara dell’anno, sabato contro la Sampdoria. Si tratterebbe del ritorno tra i titolari a distanza di 503 giorni dall’ultima volta. Gennaro Gattuso dovrebbe affidarsi al classe 1992 per il ruolo di terzino destro, vista l’assenza per squalifica di Calabria, disegnato per sfidare la formazione di Giampaolo negli ottavi di finale di Coppa Italia. Resta, al