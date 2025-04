Continua il casting per il nuovo diesse: Tare il nome in pole position

Sfumata la pista Fabio Paratici, Giorgio Furlani si è nuovamente immerso nel casting per il nuovo direttore sportivo del Milan. Come detto già più volte nel corso di queste settimane, non è concesso sbagliare questa scelta, motivo per il quale il club rossonero si starebbe prendendo tutto il tempo a disposizione per valutare i diversi candidati.

Al momento non è stata ancora fissata una deadline, ma l'impressione è che entro fine mese avremo il nome del nuovo direttore sportivo rossonero. Scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che il profilo di Tony D'Amico piace, ed anche tanto, al Milan. L'attuale diesse dell'Atalanta potrebbe anche essere la prima scelta di Giorgio Furlani se non fosse che almeno fino alla fine di questa stagione dovrà lavorare per il club bergamasco. Fattore importantissimo nella scelta del Diavolo, che non ha alcuna più alcuna intenzione di perdere tempo.

C'è bisogno di ripartire, subito, ed è per questo che starebbe prendendo sempre più quota la candidatura di Igli Tare, da sempre il preferito del Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic. L'ex Lazio è dunque a oggi il favorito per il ruolo di direttore sportivo del Milan, non solo perché comunque stiamo parlando di un dirigente esperto che in Italia ha fatto bene, ma anche perché Tare è libero da vincoli, aspetto fondamentale in questo discorso, anche perché le tempistiche porterebbero il Diavolo ad essere orientato più su di lui che su D'Amico.

In tutto questo Tare già nel 2019 era stato contattato da Paolo Maldini per il ruolo di direttore sportivo del Milan, ma all’epoca era legato da un contratto alla Lazio e l’operazione non si sviluppò. A distanza di qualche anno l’albanese potrebbe sbarcare in rossonero e con lui il Diavolo dovrà ricostruirsi dopo un campionato molto al di sotto delle aspettative, a cominciare dalla scelta dell’allenatore.