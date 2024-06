Corriere dello Sport - Il Milan resta vigile su Rabiot: tutto dipenderà dalla volontà del calciatore

Oltre ai soliti nomi il Milan starebbe lavorando anche per un colpo a sorpresa in questo calciomercato. Stando infatti a quanto raccontato negli ultimi giorni, ma per prima da MilanNews.it ad inizio mese, la dirigenza rossonera sarebbe attratta dalla possibilità di portare a Milano Adrien Rabiot, destinato a lasciare la Juventus quest'estate considerato il mancato rinnovo sul suo contratto in scadenza nella giornata di domani.

IL MILAN FA SUL SERIO PER RABIOT - Rabiot potrebbe non essere una semplice idea per il Milan, che stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport starebbe studiando la soluzione (economica) migliore per riuscire ad arrivare al centrocampista francese, che porterebbe fisicità e qualità al centrocampo di Paulo Fosenca. Al momento, però, ancora nessuna novità importante sarebbe stata registrata in merito, nonostante ci sarebbero stati dei contatti esplorativi fra Geoffrey Moncada e l'agente-mamma di Rabiot Veronique nelle scorse settimane. Inutile dire che si tratta essere di un'operazione complicata, considerate le richieste d’ingaggio e di commissioni, ma il Milan resta comunque vigile sul francese pronto a sfruttare ogni occasione a suo favore.

TUTTO DIPENDERÀ DALLA VOLONTÀ DI RABIOT - Il futuro di Adrien Rabiot è ancora piuttosto incerto, ma d'altronde lo sarà fino a quando l'Europeo della Francia non terminerà. Il centrocampista della Juventus è infatti concentrato al 100% sulla spedizione in Germania con i Les Blues, anche perché c'è tempo per decidere cosa fare nella prossima stagione. Come anticipato, nonostante tutte le difficoltà del caso il Milan resta vigile sulla situazione di Rabiot, che nel frattempo avrebbe ricevuto anche altre offerte importanti, soprattutto dalla Premier League. Il tutto dipenderà ovviamente dalla volontà del centrocampista francese, che dopo Euro2024 valuterà tutte le proposte del caso insieme a mamma Veronique per poi comunicare la sua decisione. Staremo a vedere.