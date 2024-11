Corriere di Verona - Milan, idea Belahyane dell'Hellas Verona per la mediana

I soli Reijnders e Fofana non potranno reggere questi ritmi fino alla fine della stagione, soprattutto se si considera il fatto che entrambi fanno parte dei gruppi delle rispettive Nazionali in pianta stabile. In rosa ci sarebbero anche Loftus-Cheek e Yunus Musah, ma Fonseca non li riterrebbe essere idonei per il lavoro che i due titolari hanno svolto e svolgono tutt'ora in questa stagione in perfetta sinergia.

A fronte di questo il Milan starebbe iniziando a valutare qualche opportunità in vista del prossimo calciomercato invernale, complice anche la forte incertezza legata alle condizioni di Ismael Bennacer, che per gennaio dovrebbe recuperare dal suo infortunio al polpaccio. Fare affidamento sull'algerino è però più rischioso del previsto, motivo per il quale la dirigenza rossonera avrebbe iniziato a seguire qualche profilo, come ad esempio Reda Belahyane dell'Hellas Verona, che stando a Il Corriere di Verona sembrerebbe essere addirittura un'idea più che concreta per la formazione rossonera.

LA VALUTAZIONE - Venuto a costare appena 500mila euro (di indennizzo) lo scorso gennaio, Reda Belahyane oggi vale addirittura più di 10 milioni di euro, valore destinato a salitre ulteriormente, soprattutto se le prestazioni dovessero continuare ad essere di un certo livello. Considerando poi il fatto che è anche entrato nelle rotazioni del CT del Marocco, e le ultime due convocazioni consecutive lo dimostrano, per il cedere il classe 2004 l'Hellas Verona potrebbe sparare un prezzo ancora più alto dell'attuale valutazione.

LA CONCORRENZA - Il Milan non sembrerebbe essere l'unica squadra ad aver messo gli occhi su Reda Belahyane. Stando ai colleghi de Il Corriere di Verona, anche Marsiglia e Chelsea starebbero monitorando più da vicino la situazione legata al centrocampista marocchino, che fino a questo momento i stagione ha collezionato 11 presenze e 2 assist.