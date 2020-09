CorSera - Bakayoko-Diaz, Milan in pressing: l’obiettivo è avere tutti a disposizione contro lo Shamrock

Ibrahimovic ha firmato il rinnovo, Tonali può già considerarsi un nuovo giocatore rossonero (giovedì sosterrà le visite mediche). Ma non è finita qui. Il Milan, infatti, è intenzionato a piazzare almeno un altro paio di colpi nei prossimi giorni. Un altro centrocampista e un jolly per l’attacco: Maldini e Massara sono al lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa di Stefano Pioli.

DOPPIO PRESTITO - Per Brahim Diaz, giovane talento del Real Madrid, siamo alle battute finali. I Blancos non vorrebbero perdere il controllo sul giocatore, ma sono disponibili a lasciarlo partire in prestito. In dirittura d’arrivo anche l’affare Bakayoko, il quale ha accettato di ridursi l’ingaggio a 3 milioni. Come riporta il Corriere della Sera, resta da limare la cifra per il riscatto con il Chelsea.

EUROPA LEAGUE - L’agenda rossonera, dunque, è pienissima. I dirigenti del Milan contano di avere a disposizione sia Brahim Diaz che Bakayoko per il 17 settembre, giorno del preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Nelle prossime ore sono attese novità importanti.