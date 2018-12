CorSera - Bologna-Milan è anche Inzaghi vs Gattuso: sfida a nervi tesi. Su Rino c'è sempre l'ombra di Conte

Dopo la clamorosa eliminazione dall'Europa League, il Milan è pronto a rituffarsi nel campionato di Serie A e domani sera sarà impegnato contro il Bologna di Filippo Inzaghi, il quale si troverà di fronte il suo ex compagno Rino Gattuso, con cui ha vinto tutto con la maglia rossonera. Per entrambi, si tratta di una sfida molto importante in quanto entrambi sono stati messi in discussione nelle ultime settimane e dunque chi perderà potrebbe rischiare davvero grosso.

OBIETTIVO CHAMPIONS - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera, che spiega che è Pippo Inzaghi quello che rischia di più visto che il Bologna è in piena zona retrocessione, ma anche Gattuso non è in una bella posizione soprattutto dopo l'uscita dall'Europa. L'eliminazione ha lasciato il segno in casa rossonera, ma per ora a Rino è stata confermata la fiducia della società: i conti, si sa, si faranno comunque a fine stagione, però sembra certo che senza la qualificazione alla prossima Champions League il Milan cambierà allenatore.

L'OMBRA DI CONTE - Chiaramente, se dovesse avvenire un crollo verticale nelle prossime settimane, lo scenario potrebbe modificarsi, ma sia Leonardo che il nuovo ad Gazidis sono dell’idea che la soluzione più conveniente per il club sia di proseguire così fino a fine anno. Su Gattuso c'è sempre l'ombra di Antonio Conte, che è da tempo nel mirino del fondo Elliott. La squadra continua ad essere comunque con Ringhio, ma senza il quarto posto la sua conferma è praticamente impossibile.