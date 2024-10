CorSera - Camarda talento record: abbiamo forse trovato anche noi il nostro Yamal?

Nella giornata di martedì Francesco Camarda è diventato il più giovane esordiente in Champions League nella storia del Milan e del calcio italiano. Per centimetri poteva diventare addirittura il più precoce a segnare dell'intera competizione, ma il Var gli ha annullato un gol facendogli un bello scherzetto, visto che siamo in tema Halloween.

Il gol, comunque, prima o poi arriverà, più prima che poi scrive questa mattina Il Corriere della Sera, visto il talento fuori dal comune che ne fa un predestinato del nostro calcio, del Milan e, speriamo, anche della Nazionale del futuro. Ma può essere che abbiamo finalmente trovato anche noi il nostro Yamal?

UN BAMBINO GIÀ ADULTO - Camarda non è l'uomo del giorno solo perché è un ragazzino, ma la vita ed il calcio l'hanno messo già difronte ad esperienze e responsabilità che potrebbero togliere sonno ad un adulto. Ma questo adolescente ha una forza fuori dal comune, e sta affrontando questo sogno che si sta realizzando giorno dopo giorno nel migliore modo possibile, con naturalezza ma soprattutto umiltà, aspetto tutt'altro da sottovalutare ma che premia, in qualche modo, papà Manuel e mamma Federica.

Il Milan la scorsa primavera gli ha fatto firmare il suo primo contratto da professionista fino al 2027 a poco meno di un milione di euro a stagione, coccolandoselo fra prima squadra e Milan Futuro. Oggi il suo valore di mercato è di 10 milioni di euro, ma il tutto è destinato a moltiplicarsi presenza dopo presenza, anche in Serie C, dove Daniele Bonera e compagni avranno bisogno dei suoi gol per salvarsi.