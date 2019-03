Missione compiuta. Il Milan, seppure arrancando, è riuscito a battere il Sassuolo e a scavalcare l’Inter in classifica. Come evidenzia il Corriere della Sera, alla fine del girone d’andata Spalletti aveva 8 punti di vantaggio, in 8 giornate Gattuso ha piazzato il sorpasso perfezionandolo con due settimane d’anticipo rispetto al derby.

CHE DERBY - Cambiano le gerarchie: ora sono i nerazzurri a inseguire i cugini. Quella del 17 marzo sarà una stracittadina come ai vecchi tempi. La certezza, però, è che servirà un Milan migliore di quello visto ieri contro un Sassuolo, che avrebbe meritato almeno un punto e che si è arreso soltanto di fronte a uno sfortunato autogol di Lirola al 35esimo del primo tempo e che ha giocato metà ripresa in 10 per l’espulsione del portiere Consigli.

STANCHEZZA - Alla fine a prevalere è stata la solidità della difesa rossonera, da due mesi il vero punto di forza di questa squadra rinata e ancora una volta imbattuta: soltanto 3 reti subite in 11 gare nel 2019, miglior reparto d’Europa. Ma nel complesso, come detto, il Milan ha faticato più del previsto. L’impressione è che a forza di fare giocare sempre gli stessi ora ci sia anche una certa stanchezza collettiva.