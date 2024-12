CorSera - Con chi ce l'ha Fonseca? Di certo con Theo, deludenti anche Calabria e Loftus-Cheek, grave il gesto di Tomori

Il Corriere della Sera analizza la situazione in Casa Milan dopo lo sfogo di ieri di Paulo Fonseca: "Quando gli è stato chiesto con chi ce l’avesse, il tecnico portoghese non ha risposto, aggiungendo che dovrà «parlare con i giocatori». È quello che sta succedendo oggi a Milanello. Il tecnico è arrivato alle 9.13. Una cosa è certa: nel mirino non c’è tutta la squadra, ma solo alcuni elementi. Due, tre, quattro. Di certo uno di questi è Theo Hernandez, da tempo irriconoscibile, ieri il peggiore in campo. Nel mirino l’atteggiamento anche in allenamento, non solo in partita. Il ragazzo ha la testa altrove e si vede. Stamattina a Milanello è arrivato fra gli ultimi, anche se non in ritardo. Da un leader ci si aspetta qualcosa di molto diverso.

Deludente anche Davide Calabria, che ieri è uscito con la fascia al braccio visibilmente scontento per il cambio. E non ha abbracciato il suo allenatore, anzi l’ha proprio evitato. Da lui Fonseca si aspettava molto di più, dopo la chance. Grave anche il gesto Fikayo Tomori, che ha addirittura preso un ammonizione mentre si scaldava: squalificato per la prossima partita senza giocare. Assurdo. Inaccettabile. È chiaro che il portoghese da tutti loro si aspetta di più, come è chiaro che molto di più vuole anche da Loftus-Cheek, che da mesi gioca a due all’ora.