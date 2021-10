CorSera - Con l'Atalanta per smaltire l'amarezza Champions: Pioli chiede al Milan di continuare a correre

L’Atalanta dopo l’Atletico Madrid. Il Milan passa da un big match all’altro e dovrà mettere da parte la rabbia accumulata nell’amara notte di Champions o - ancora meglio - trasformarla in energia positiva. Perché a Bergamo sarà durissima e serviranno massima attenzione e cura dei dettagli. Gli ultimi due Atalanta-Milan sono stati snodi cruciali per i rossoneri, seppure in maniera diversa, e anche l’incrocio di questa sera potrebbe dare una spinta importante.

OCCHIO ALLA DEA - Come sottolinea il Corriere della Sera, mister Pioli chiede ai suoi di continuare a correre, cercando di lasciarsi alle spalle - come detto - le amarezze della Champions. L’allenatore rossonero, giustamente, non si fida dell’Atalanta, che nelle ultime due gare contro Inter e Young Boys sembra essere tornata quella dei tempi migliori. La squadra di Gasperini ha sempre fame, ma il Milan non dev’essere da meno. Anche senza Ibrahimovic, assenza che pesa ma che sembra aver dato maggiore forza e responsabilità ai ragazzi di Pioli.

TUTTO SU LEAO - Come detto, Ibra non ci sarà. Ancora una volta, dunque, toccherà a Leao - insieme a Rebic - caricarsi l’attacco sulle spalle in quella che ha tutta l’aria di essere una sfida per la Champions, anche se siamo solo a ottobre. Da incompreso il portoghese è diventato insostituibile, come testimoniano i tre gol e un assist di questo notevole avvio di stagione. Pioli e il Milan si aspettano tantissimo da Rafa.