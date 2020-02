CorSera - Da Ibra e Hernandez a Lukaku a Eriksen: ecco gli uomini che possono decidere il derby

Manca ormai sempre meno al derby di domenica sera. Inter e Milan hanno obiettivi diversi (i nerazzurri sono in lotta per lo scudetto, i rossoneri vogliono restare in zona Europa), ma questa resta una partita speciale che tutti vogliono giocare e nessuno vuole perdere. L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza il match e gli uomini che potrebbero decidere la stracittadina milanese.

SFIDA TRA BOMBER - La sfida più attesa è certamente quella tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku: lo svedese ha cambiato il Milan in poche settimane e domenica è atteso da un impegno molto complicato visto che si troverà di fronte la miglior difesa del campionato. L'Inter è però una delle sue vittime preferite in Serie A e quindi anche questa volta i rossoneri si aggrappano a lui per provare a portare a casa punti importanti per la classifica. Dall'altra parte c'è invece Lukaku, il quale ha già segnato nel derby di andata ed è certamente il pericolo pubblico numero uno per la difesa milanista.

DUBBIO ERIKSEN - Conte deve ancora decidere se utilizzare o meno l'ultimo arrivo Eriksen e nel caso in quale ruolo schierarlo: il danese è un giocatore che ha la qualità per decidere un match così e in casa nerazzurra si aspettano molto da lui. Il Milan, oltre che ad Ibra, si aggrappa poi anche a Theo Hernandez, attuale capocannoniere rossonero, e ovviamente a Gigio Donnarumma, che da vero milanista sente parecchio il derby.