CorSera - De Ketelaere, Milan al lavoro per colmare la distanza con il Bruges: Mannaert chiede 5-6 milioni in più

Continua la trattativa tra Milan e Bruges per Charles De Ketelaere, con il giocatore che ha già detto sì ai rossoneri da tempo e non vede l'ora di vestire la maglia del Milan, tant'è che la madre sta già cercando casa per suo figlio. La differenza tra domanda e offerta però, è ancora ampia: il Bruges fa leva sull'offerta da 37 milioni del Leeds, mentre i rossoneri arrivano a 30 milioni più bonus legati ad obiettivi ed una possibile rivendita, scrive Gianluca Di Marzio sul Corriere della Sera.

La richiesta

Il Milan, dunque, lavora per colmare la distanza tra le parti, ma il muro belga resiste ancora: Vincent Mannaert, general manager di un club ricco di talenti, continua a chiedere almeno 5 o 6 milioni in più rispetto all'offerta dei rossoneri, che credono di aver fatto il massimo per provare a portare a casa uno dei giovani prospetti più interessanti in Europa.

Le soluzioni

Il trequartista è la priorità assoluta dei rossoneri sul mercato e nei prossimi giorni avremo novità per quanto riguarda l'evolversi dell'affare De Ketelaere. Nel caso il Bruges dovesse continuare a fare muro, il Milan virerebbe su Hakim Ziyech del Chelsea, mentre Wijnaldum è un nome che non scalda molto i rossoneri.