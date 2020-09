CorSera - Duarte complica i piani del Milan. Fofana è il sogno per la difesa, Ajer e Nastasic le alternative

La positività al Covid di Duarte complica i piani del Milan sia dal punto di vista “tecnico” che del mercato. L’assenza del brasiliano, infatti, toglie a Pioli un’alternativa in un reparto, quello di difesa, già ridotto all’osso per via degli infortuni di Romagnoli e Musacchio. Non solo: secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Maldini e Massara avrebbero voluto cedere il brasiliano già in questa sessione di calciomercato, ma dovranno giocoforza rivedere i loro programmi.

IL SOGNO - I vertici di via Aldo Rossi devono ora accelerare nella ricerca di un difensore. Perché Pioli ha bisogno di rinforzi. Stando sempre a quanto riferito dal CorSera, il sogno rossonero si chiama Wesley Fofana, 19enne talento del Saint-Étienne. Nella lista ci sono anche Ajer del Celtic e Nastasic dello Schalke 04, ma entrambi sarebbero considerati delle alternative al giovanissimo francese.

DERBY - Capitolo Milenkovic: nella corsa al giocatore della Fiorentina si è inserita con forza anche l’Inter. I nerazzurri stanno cercando di piazzare Skriniar e considerano il serbo il sostituto ideale. Occhio, dunque, al possibile derby di mercato. Al momento, comunque, il Milan è lontanissimo dalle richieste - giudicate eccessive dai rossoneri - del patron Commisso.