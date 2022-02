CorSera - È il Milan dei francesi: Maignan dispensa magie, Giroud stende l'Inter con una doppietta

Un Milan alla francese. O meglio, dei francesi. Ci hanno pensato loro, Maignan e Giroud, a sbrigare la pratica Inter. Il primo con le sue prodezze tra i pali, il secondo con la sua doppietta che spacca in due la partita e consegna il derby ai rossoneri. Chapeau, nient’atro da aggiungere.

Top player, senza alcun dubbio

Il Corriere della Sera esalta la prestazione di Maignan, che nulla ha potuto sul gol - imparabile! - di Perisic. Per il resto, l’estremo difensore transalpino ha preso e bloccato tutto. Come sottolinea il noto quotidiano, nel primo tempo Iron Mike ha tenuto a galla i suoi volando da un palo all’altro e salvando il risultato in almeno tre occasioni. La squadra di Pioli è rimasta in partita grazie agli interventi portierone francese, il cui arrivo a Milano è stato forse sottovalutato dai tifosi.

Bomber Oliviero

Ma le paratone di Maignan sarebbero servite a nulla se Giroud non si fosse improvvisamente messo in proprio. Il bomber di scorta, costretto a vivere nell’ombra di sua maestà Ibra, ha risolto il match con due giocate da centravanti navigato. Sul derby ci sono le manone di Mike, ma la firma sulla vittoria è tutta di Oliviero.