CorSera - È un Milan che non muore mai: missione Scudetto lanciata, i rossoneri non si nascondono più

È un Milan da record? L’andamento in campionato dice questo. O meglio, i numeri dicono questo. Mai, infatti, nell’era dei tre punti, i rossoneri erano arrivati a una quota tanto alta dopo otto giornate di Serie A. Insomma, il gruppo di Pioli è all’altezza della situazione e ha dimostrato ampiamente di non essere inferiore alle altre. Al contrario. Per lo Scudetto - non c’è più motivo di nascondersi - bisognerà fare i conti con Ibra e compagni.

Più forti e maturi di un anno fa

Come sottolinea il Corriere della Sera, il 3-2 in rimonta contro il Verona è solo l’ennesima prova della capacità di resilienza di questo Milan che non muore mai. Un anno fa, dopo otto partite in Serie A, i rossoneri erano addirittura primi, ma rispetto ad allora la squadra ha un’altra mentalità, un’altra struttura, un’altra forza. È più matura, più sicura dei propri mezzi, più attrezzata dal punto di vista tecnico.

Missione Scudetto

Il Milan, dunque, ci crede. Ed è significativo anche il fatto che, da Tonali a Giroud, ormai nessuno si nasconda più: la missione Scudetto è lanciata. Dopo il secondo posto della scorsa stagione, i rossoneri hanno ambizioni più alte. La strada è lunga, certo, e non mancheranno i periodi complicati, ma questo Diavolo ha le spalle larghe, nonostante la giovane età, e una capacità di resistere agli urti ormai accertata.