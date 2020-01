CorSera - Effetto Ibra, in 60mila a San Siro: con Zlatan è un altro Milan, ma ora bisogna accelerare

Tutti a San Siro. In massa, come non accadeva da tempo per una partita "normale" Perché oggi non si gioca il derby né tantomeno una gara di cartello (Juve, Napoli ecc). Non è tanto la portata della sfida ad attirare i tifosi, quanto lo spessore del padrone di casa che all’ora di pranzo accoglierà tutti allo stadio. Come evidenzia il Corriere della Sera, l’effetto Ibra è anche in questo, nell’amore ritrovato di una tifoseria che, grazie al ritorno del fuoriclasse svedese, si sta riappropriando di un orgoglio mortificato ormai da troppo tempo.

CONFERME - Per il match con l’Udinese saranno addirittura in 60mila. Tutti pazzi per Zlatan, dunque, campione showman. Tifosi ma non solo. L’arrivo di Ibrahimovic ha fatto bene anche alla squadra. Da quando c’è lui, infatti, è tutto un altro Milan. Nello spirito, nella mentalità, ma anche nei risultati. Adesso, però, i rossoneri hanno bisogno di continuità e punti. Quindi di conferme. Perché tre partite sono un buon punto di partenza, ma non possono certo bastare. Romagnoli e compagni, guidati da Ibra, devono accelerare.

EUROPA - La corsa all’Europa League è complicata, ma ancora alla portata di questo Milan. Il sesto posto che dà accesso alla competizione europea, infatti, è distante appena quattro punti. Insomma, bisogna crederci, oggi più che mai. È l’ora della verità: prima l’incrocio con l’Udinese (rinvigorita dalla cura Gotti), poi Brescia e Verona, avversari non certo imbattibili. Il Milan ha un obiettivo ben preciso: battere i friulani e riprendersi San Siro.