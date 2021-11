CorSera - Errori e sprechi, il Milan non scappa: la rimonta non riesce, arriva il primo k.o. in campionato

Una serata da dimenticare, di quelle che cominciano male e finiscono peggio. Nonostante il cuore e la voglia di non arrendersi a un risultato - diciamolo! - bugiardo, perlomeno nelle proporzioni. Il Milan, tabellino alla mano, avrebbe meritato qualcosa di più al Franchi, ma la Fiorentina - va detto - non ha rubato nulla, riuscendo a sfruttare al massimo gli errori commessi dalla squadra di Pioli.

Occasione sprecata

Come sottolinea il Corriere della Sera, il Milan cade per la prima volta in campionato proprio quando sperava di andare in fuga. Una vittoria a Firenze avrebbe permesso ai rossoneri di allungare su Inter o Napoli (o su entrambe, in caso di pareggio questa sera a San Siro), ma è andata male. Stavolta non sono bastati i gol di Ibrahimovic né la voglia di ribellarsi al pesante passivo dopo il 3-0 segnato da Vlahovic. La rimonta si è interrotta sul più bello a causa dell’ennesimo svarione della partita, stavolta commesso da Hernandez.

Il Diavolo recita il mea culpa

Il Milan, sprecone nel primo tempo, delude nella ripresa: la reazione rossonera, più di pancia che di testa, allevia il dolore ma non lo elimina del tutto. Perché ieri si poteva fare meglio, decisamente meglio. Insomma, la sconfitta - osserva il Corriere - è pesante per le modalità con cui è maturata. Il Milan sperava di scappare, ma non ci è riuscito: una tra Napoli e Inter può approfittarne.