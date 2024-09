CorSera - Furlani fa il pompiere: fiducia a Fonseca, Theo-Leao un non evento

vedi letture

Dopo un'estate intera in cui a prendere la parola accanto ai nuovi acquisti è stato Zlatan Ibrahimovic, ieri seduto vicino a Tammy Abraham, presentato nella sala conferenze di Casa Milan, ha trovato posto l'amministratore delegato Giorgio Furlani che ha fatto le veci dello svedese, ancora fuori città per "un impegno preso da tempo, ancora prima di arrivare al Milan". Il dirigente rossonero, dopo un inizio di stagione turbolento tra risultati, Fonseca in difficoltà e il caso Theo-Leao, ha provato a fare un po' il pompiere spegnendo le varie polemiche, come suggerisce questa mattina il Corriere della Sera.

Fiducia a Paulo

Inevitabili le domande anche a Furlani in conferenza e impossibile non partire da un inizio di stagione scadente: il Milan ha ottenuto solamente due punti in tre partite e non ha ancora mai trovato la vittoria, subendo invece sei gol (due a partita) e dimostrando una fase difensiva forse ancor più ballerina di quella vista nella scorsa stagione con Pioli. L'amministratore delegato predica serenità: "E' ovvio che avremmo preferito ottenere nove punti ma non è questo il momento per parlare di sfide importanti o partite decisive. Tutti noi siamo con il mister e non siamo certo in preda al panico". Completa fiducia nel lavoro del mister portoghese, dunque, indipendentemente dal trittico di partite che verrà tra Venezia, Liverpool e Inter. Furlani ha definito il club soddisfatto per il lavoro di Fonseca svolto in estate e ha ribadito che l'unico modo per uscire da questo momento è lavorare tutti insieme.

Theo-Leao

L'altro grande macro-tema su cui è stato - anche qui, inevitabilmente - interrogato Furlani riguarda il siparietto di Theo Hernande e Rafael Leao durante il cooling break a Roma contro la Lazio. Anche in questo caso il dirigente rossonero ha voluto subito spegnere le polemiche ribadendo l'ingigantimento di un caso che all'interno di club e squadra non pensavano potesse raggiungere tali proporzioni. Ha detto Furlani: "Se n'è parlato tanto, forse troppo. Noi dirigenti e pure gli stessi calciatori siamo rimasti sorpresi per la reazione che ne è seguita. Per noi è un non evento". Che sia andato così o meno è chiaro che a livello generale sia Theo che Leao andranno recuperati al meglio dopo la sosta, perché hanno la forza di essere determinanti all'interno di questa squadra. Per il francese c'è anche il tema aggiuntivo del rinnovo di contratto: la dirigenza dovrà essere brava a non rompere gli equilibri con l'entourage in una trattativa che si annuncia delicata. La richiesta per rimanere a Milano sarebbe di 8 milioni di euro. Per questo ci sarà tempo nelle prossime settimane.