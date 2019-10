CorSera - Giampaolo-Milan, un quinto flop avrebbe effetti devastanti: a Genova si svolta o si affonda

Tutto in una notte. O meglio, in novanta minuti. Il Milan e il suo allenatore si giocano tanto, si giocano tutto, classifica e futuro. Perché sei punti in altrettante partite rappresentano la peggior partenza da ottant’anni a questa parte. Come evidenzia il Corriere della Sera in edicola questa mattina, rossoneri sono spalle al muro, più vicini alla zona retrocessione che a quell’Europa che era nei piani di Elliott.

VIETATO SBAGLIARE - Settimana dopo settimana, dunque, il sogno milanista si sta trasformando nell’incubo di trovarsi di nuovo all’anno zero. Non sarà l’ultima spiaggia per Giampaolo (questo il messaggio fatto filtrare dal club), ma ovviamente un quinto flop avrebbe effetti devastanti. A quel punto - osserva il CorSera - per i vertici di via Aldo Rossi sarebbe davvero difficilissimo riuscire a difendere ancora l’allenatore. Che ha però dalla sua un alleato forte: la quasi totale mancanza di alternative concrete.

NOTTE DECISIVA - Maldini, ovviamente, spera in un'inversione di tendenza. Nel gioco, ma soprattutto nel risultato. Andare a punti consentirebbe di gestire la sosta con un animo diverso. In caso di sconfitta pesante, invece, la pausa sarebbe il momento ideale per cambiare. Insomma, tutto dipende da Marassi: il Milan svolta o affonda. Tutto in una notte, tutto in novanta minuti.