CorSera - I tifosi del Milan sognano già con i Fab Four. Ora tocca a Conceicao lavorare sull'equilibrio

Il Milan è stato uno dei club più attivi durante il mercato invernale, nel quale ha chiuso ben cinque colpi in entrata: Kyle Walker dal Manchester City, Santiago Gimenez dal Feyenoord, Joao Felix dal Chelsea, Warren Bondo dal Monza e Riccardo Sottil dalla Fiorentina. Anche tra i tifosi è tornato l'entusiasmo, soprattutto per i due rinforzi in attacco perchè sognano di vedere con continuità i Fab Four, vale a dire Pulisic, Felix, Gimenez e Leao, in campo tutti insieme.

IL LAVORO DI CONCEICAO - Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega a Empoli il Milan ha giocato la ripresa con questo super attacco che ha incantato e ha schiacciato l'avversario. Una potenza di fuoco paurosa che pochi club possono permettersi, ma che deve essere sostenuta da una mediana solida. Per questo motivo sarà fondamentale il lavoro di Sergio Conceiçao che dovrà trovare i giusti equilibri in campo e "convincere" i Fab Four che senza un po' di sacrificio anche da parte loro in fase di non possesso la squadra rischia di soffrire troppo.

I FAB FOUR A ROTTERDAM? - Mercoledì sera il Milan sarà impegnato nell'andata dei playoff di Champions League in casa del Feyenoord. I rossoneri arrivano a questa sfida con diversi assenti, soprattutto in mezzo al campo, e quindi è probabile che a Rotterdam si vedranno dal primo minuto Pulisic, Felix, Gimenez e Leao. Ovviamente sarà una partita particolare per il centravanti messicano che fino a pochi giorni fa si allenava con gli olandesi prima di essere preso a titolo definitivo dal Diavolo. Si tratta un bel banco di prova per i Fab Four che non dovranno solo mettere in mostra la loro grande qualità, ma anche dimostrare che la squadra rossonera è in grado di sostenerli.