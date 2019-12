CorSera - Ibra, la (nuova) strategia del Milan per convincerlo a firmare: c’è ottimismo

Cresce l’attesa per Ibrahimovic. Così come l’ottimismo dei rossoneri, convinti di aver toccato i tasti giusti. Come riporta il Corriere della Sera, lo svedese scioglierà le riserve entro fine dell’anno. Pochi giorni, poche ore. Così ha assicurato ai dirigenti del Milan che l’hanno chiamato domenica sera dopo la brutta sconfitta di Bergamo.

RINNOVO - Da via Aldo Rossi, come detto, filtra ottimismo. Ibra è tentato dal ritorno a Milanello, ma vuole essere certo di poter fare la differenza. E vuole essere pagato per quello che vale. Ecco perché il Milan ha modificato la propria offerta. Stesse cifre, a cambiare è il meccanismo che fa scattare il rinnovo, sempre piuttosto complesso, ma sul quale ora incidono maggiormente gli obiettivi individuali (presenze, gol, reti decisive) che il piazzamento della squadra.

FUTURO - Zlatan sta riflettendo, ma a breve darà la sua risposta a Maldini e Boban. La moglie Helena spinge per tornare nella città che ha amato e nella quale vorrebbe far crescere i figli. Sono giorni di attesa a Casa Milan. Ancora un po’ di pazienza, poi Ibra farà chiarezza sul futuro.