CorSera - Ibrahimovic fra palco e realtà: oggi a Sanremo, domani a Milano per stare vicino ai compagni

Un altro stop, un altro intoppo in una stagione sì positiva ma travagliata. Ibrahimovic è costretto - suo malgrado - a fare i conti con un nuovo infortunio. La diagnosi, ancora una volta, è impietosa: lesione del muscolo lungo adduttore sinistro. Che tradotto significa: lunga sosta ai box.

COMUNQUE A MILANO - Come riporta il Corriere della Sera, per Zlatan comincia la settimana a Sanremo fra palco e realtà. Oggi ci sarà un nuovo confronto con i medici per le terapie, ma l’infortunio non dovrebbe modificare il programma. Ibra, dunque, domani tornerà a Milano per stare vicino ai compagni che affronteranno l’Udinese nel turno infrasettimanale di campionato. Con l’Ariston si collegherà in video (la scaletta del Festival è già definita).

LEADER - È la soluzione migliore, perché la presenza di Ibrahimovic nello spogliatoio di San Siro prima della partita può essere d’aiuto. Lo svedese ha sempre messo al primo posto il Milan, la squadra, e non verrà meno alle promesse fatte. Zlatan è il principale leader del gruppo di Pioli e lo dimostrerà anche in questi giorni.