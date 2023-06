CorSera - Il Milan chiude la stagione con una vittoria e saluta Ibra. Ora testa al mercato: atteso incontro tra Cardinale e l'area tecnica

MilanNews.it

La stagione 2022-2023 del Milan si è conclusa ieri sera con una vittoria per 3-1 contro il Verona a San Siro: dopo la rete su rigore di Giroud nel primo tempo e il pareggio dei veneti intorno alla metà della ripresa, negli ultimi minuti è arrivata la doppietta di Rafael Leao, che ha festeggiato così al meglio il rinnovo fino al 2028 firmato venerdì. Ma quella di ieri è stata anche la serata dell'addio al calcio giocato di Zlatan Ibrahimovic.

CIAO ZLATAN - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che quella di ieri sera a San Siro è stata una notte dalle emozioni forti, soprattutto a fine gara quando c'è stato l'ingresso sul terreno di gioco dello svedese, il quale ha salutato non solo il Milan, ma anche il calcio giocato. Sugli spalti tanti tifosi non sono riusciti a mascherare l'emozione e nemmeno Ibra che per la prima volta si è fatto vedere più umano e meno supereroe. Una serata da ricordare per tutti i tifosi milanisti che hanno salutato uno dei grandi artefici della rinascita del Diavolo negli ultimi anni.

TESTA AL MERCATO - Il futuro di Zlatan inizia oggi e anche quello del Milan. In tribuna era presente anche Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, che nelle prossime ore incontrerà l'area tecnica rossonera per fare un bilancio della stagione e soprattutto stabilire le strategie per il mercato estivo. Durante la sfida contro il Verona, la Curva Sud ha esposto questo striscione: "Società, vogliamo il salto di qualità". Per farlo servono nuovi investimenti importanti: la qualificazione in Champions darà una grossa mano e nuove risorse potrebbero arrivare anche da qualche cessione e dal risparmio di qualche ingaggio pesante. Poi dovranno essere bravi Maldini e Massara a fare gli innesti giusti.