CorSera - Il Milan deve rialzarsi subito dopo l'eurofiguraccia. A Torino con i Fab Four? Dubbio Joao Felix

vedi letture

L'eliminazione dalla Champions League ha lasciato il segno in casa rossonera e ha nuovamente depresso l’ambiente. Ora la priorità di Sergio Conceiçao e dei suoi giocatori è rialzarsi subito e il modo migliore per farlo è vincere questa sera in casa del Torino, un campo in cui il Milan fatica parecchio visto che ha vinto solo uno degli ultimi undici precedenti in casa dei granata (0-7 nel 2021).

COME UNA FINALE DI CHAMPIONS - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che aggiunge che la zattera per salvare la stagione milanista è il piazzamento alla prossima Champions. I rossoneri non possono più permettersi di perdere troppi punti per strada e quindi è fondamentale tornare a casa da Torino con un successo. "Dobbiamo considerare la partita col Torino come la nostra finale di Champions" le parole di ieri in conferenza di Conceiçao che fanno capire benissimo quanto sia importante la sfida di questa sera contro i granata di Vanoli.

DUBBIO JOAO FELIX - Per espugnare l'Olimpico di Torino, il tecnico milanista vorrebbe riproporre ancora una volta dal primo minuto i Fab Four, anche se Joao Felix non è al meglio e quindi non è certo di partire dall'inizio. Nell'undici titolare rossonero ci saranno invece Christian Pulisic (ieri Conceiçao, a microfoni spenti, ha smentito anche lui il litigio con l'americano, citando Mourinho: "Basta bugie. Un mio connazionale qui diceva: non sono un pirla. Ecco, non lo sono nemmeno io e non ho paura di niente e di nessuno"), Rafael Leao e Santiamo Gimenez. Rispetto al match di qualche giorno fa contro il Feyenoord, ci sarà una novità in difesa dove non ci sarà l'infortunato Kyle Walker, al suo posto spazio ad Alex Jimenez.