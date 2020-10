CorSera - Il Milan di Pioli non si ferma più: contro il Celtic ottava vittoria di fila in stagione

Chi pensava che dopo il successo nel derby i rossoneri potessero avere un leggero calo si è dovuto ricredere: ieri a Glasgow contro il Celtic, nella prima sfida della fase a gironi di Europa League, il Milan ha infatti portato a casa la sua ottava vittoria di fila su otto partite giocate in questa stagione. Un percorso perfetto finora quello del Diavolo che continua ad essere imbattuto dopo il lockdown (21 tisultati utili consecutivi).

AMPIO TURNOVER - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che racconta che ieri con gli scozzesi i rossoneri di mister Pioli hanno sofferto un po' nel finale, ma alla fine hanno portato a casa tre punti importanti per iniziare al meglio il girone di Europa League. Il tecnico milanista può essere poi soddisfatto anche per il fatto che è arrivata una vittoria nonostante l'ampio turnover: rispetto al derby, infatti, nella formazione iniziale ci sono stati ben cinque cambi. Pioli ha potuto così far riposare un po' qualche titolarissimo in vista della big-match di campionato contro la Roma in programma lunedì sera a San Siro.

GRANDE CRESCITA - Nel post-partita, l'allenatore rossonero è apparso molto sorridente e ovviamente soddisfatto: "Dopo gennaio abbiamo svoltato, siamo sempre più squadra". La crescita del suo Milan è sotto gli occhi di tutti, ma il Diavolo non ha nessuna intenzione di fermarsi. Non c'è nemmeno il tempo di festeggiare che serve ritrovare subito la concentrazione in vista del match contro la Roma che sa già di spareggio Champions.