CorSera - Il Milan e Fonseca sono già spalle al muro: serva una svolta immediata

vedi letture

La gara di questa sera contro la Lazio è già un crocevia per il Milan di Paulo Fonseca che, dopo un buon pre-campionato, ha portato a casa un solo punto nelle prime due giornate di Serie A contro Torino e Parma. Oltre ai risultati negativi, preoccupa anche il gioco espresso dalla squadra rossonera che fin qui somiglia tanto alla peggior versione di quello di un anno fa: confusa, senza equilibrio e sempre in balìa degli avversari.

SVOLTA IMMEDIATA - Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera che spiega che, giocando così, non si va da nessuna parte. Fonseca sa bene che serve una svolta immediata e già stasera contro la Lazio si aspetta di vedere in campo un Milan diverso, soprattutto a livello di atteggiamento: "Sappiamo di non aver cominciato bene, ma siamo uniti e abbiamo capito dove migliorare, mi aspetto un Milan diverso. Eravamo un po’ tristi dopo Parma ma abbiamo reagito, non mi piace piangere, non mi piace cercare scuse, io sono qui per trovare soluzioni".

SPALLE AL MURO - A Roma il Milan dovrà dare un segnale importante perchè se è vero da una parte che siamo solo alla terza giornata e quindi non è ancora tempo né di processi né di giudizi definitivi, dall'altra i rossoneri sono già spalle al muro e non possono fallire contro la Lazio. Nei giorni scorsi, Gerry Cardinale è stato a Milanello per confermare la sua fiducia a Fonseca, ma è chiaro che serve subito un cambio di rotta altrimenti l'atmosfera in casa rossonera rischia di diventare ancora più pesante.