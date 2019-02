CorSera - Il Milan prova l’allungo Champions: quarto posto blindato, rossoneri nella scia dell’Inter

Ennesima conferma. Dopo la vittoria super sul campo dell’Atalanta, il Milan si sbarazza con un secco 3-0 dell’Empoli a San Siro. I rossoneri - scrive il Corriere della Sera in edicola questa mattina - non sbagliano un colpo e provano l’allungo Champions. La terza vittoria consecutiva matura a inizio ripreso, dopo la prevedibile ramanzina di Gattuso negli spogliatoi. Dopo un primo tempo un po’ così, la squadra si ripresenta in campo con un piglio ben diverso, sbrigando la pratica Empoli e in pochi minuti.

MOMENTO D’ORO - Piatek, in ossequio al suo nome (venerdì in polacco), non vuole proprio fermarsi. Il Milan, grazie ai suoi gol, entra nella scia dell’Inter terza e blinda il quarto posto: la Roma quinta è a meno quattro, Atalanta e Lazio sono lontane sette punti. È un momento d’oro per i rossoneri, che mettono a referto il terzo successo di fila, condito ogni volta da tre gol. Striscia che certifica la rinascita e la continuità ritrovata del gruppo di Rino. Ora il Milan deve imparare a giocare con la stessa intensità per tutta la partita o giù di lì.

CERTEZZE - Tutto facile, dunque, contro l’Empoli, per la gioia dei quasi 50mila di San Siro che sognano di arrivare al derby davanti ai cugini. Piatek non è l’unica certezza. La difesa è impenetrabile, il centrocampo solido e crescono anche le alternative. Conti ha gamba e coraggio, Castillejo sfodera una gran prestazione e nel finale si rivede pure Biglia. Il Milan c’è e non ha alcuna intenzione di mollare.