CorSera - Il Milan saluta Higuain e accoglie Piatek: tutto fatto per il polacco, oggi visite e firma. Sabato l'esordio contro il Napoli

Via Higuain, ecco Krysztof Piatek: è tutto fatto infatti per l'arrivo al Milan del bomber polacco, che questa mattina svolgerà le visite mediche per il club rossonero e successivamente firmerà il suo nuovo contratto fino al 30 giugno del 2023. Nella giornata di ieri, Milan e Genoa hanno finalmente trovato la quadra, con il Diavolo che verserà nella casse del Grifone 35 milioni di euro (più 2-3 milioni di bonus) in un'unica soluzione.

NIENTE CONTROPARTITE - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il giocatore guadagnerà invece due milioni a stagione più bonus. Nella trattativa, non è stata quindi inserita nessuna contropartita tecnica: il nome più caldo sembrava essere quello di Andrea Bertolacci, ma il centrocampista non ha voluto fare i bagagli senza buonuscita. Oggi Piatek vivrà quindi la sua prima giornata rossonera e sabato sera farà il suo esordio ufficiale con la maglia del Milan a San Siro nel big match contro il Napoli di Ancelotti.

CIAO PIPITA - A fargli spazio nella rosa milanista è stato Gonzalo Higuain, il quale ha avuto finalmente ieri il via libera per andare al Chelsea: il Milan saluta il Pipita fra delusione e rimpianti per come è andata un'esperienza che è durata appena sei mesi. Questa mattina, l'attaccante argentino volerà a Londra per le visite mediche e la firma (l'ingaggio sarà lo stesso di adesso a Milano). Sarri spera di averlo addirittura a disposizione già per la gara di domani di Coppa di Lega contro il Tottenham, ma servirà depositare il contratto entro oggi alle 12.