CorSera - Il Milan secondo Gazidis: stadio, academy e brand per un club moderno e internazionale

Ora il Milan è in buone mani. Dopo Elliott, Scaroni, Leonardo e Maldini, il club rossonero ha messo a posto l’ultimo tassello, impreziosendo la propria squadra dirigenziale con un top manager: il sudafricano Ivan Gazidis. Chiusa la parentesi Arsenal (con lui al timone i Gunners sono diventati solidi e ricchi), il nuovo amministratore delegato milanista è deciso a rilanciare in orbita il leggendario il Milan.

PILASTRI - La sua missione, scrive il Corriere della Sera, parte dalla casa. Non Casa Milan, quella c’è già. Si parla dello stadio, naturalmente... Da progettare e costruire assieme all’Inter, anche se le idee sono piuttosto diverse. Il Milan di Gazidis prevede altri tre pilastri: prima di tutto una cura e una crescita costante del talento, quindi del settore giovanile; dovrà essere una società moderna e internazionale, che cresca sul piano commerciale e aumenti i ricavi. Infine, i rapporti con le istituzioni. Sarà lui a guidare il club presso Uefa e Fifa, che conosce bene per averle frequentate e per averci trattato.

GIOVANI - Capitolo mercato? A quello, ovviamente, penseranno Leonardo e Maldini, ma le direttive supreme vanno su giovani e Accademia. Non a caso, la prima vitia di Gazidis una volta atterrato sul pianeta Milan è stata al centro sportivo Vismara e a Milanello. Insomma, il Milan, almeno per il momento, non pensa a Cristiano Ronaldo. Le idee sono altre. In futuro si vedrà.