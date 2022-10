CorSera - Il Milan soffre, ma vince: a Verona la decide il "solito" Tonali

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Chelsea, il Milan aveva bisogna di reagire subito in campionato e lo ha fatto vincendo in casa del Verona. Non è stata una partita semplice, anzi i rossoneri hanno anche sofferto, ma alla fine hanno portato a casa tre punti d'oro per la classifica e per il morale. A deciderla è stato il "solito" Sandro Tonali che, dopo la doppietta dell'8 maggio scorso, è stato determinante anche ieri sera con una rete arrivata al termine di un contropiede perfetto del Diavolo.

CHE FATICA! - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il Milan ha faticato parecchio contro un Verona che ha appena cambiato allenatore e che si è presentato in campo con grande grinta, determinazione e voglia di riscatto dopo quattro sconfitte di fila. La squadra del neo allenatore Bocchetti ci ha provato fino alla fine, avrebbe forse meritato anche il pareggio, ma si sa che nel calcio contano molto gli episodi e alla fine questi hanno premiato la squadra di Stefano Pioli.

OK IL RISULTATO - Il tecnico rossonero, che ieri ha festeggiato la sua panchina numero 150 contro il Diavolo, può essere certamente soddisfatto del risultato, ma non della prestazione. Qualcosa non ha funzionato, sicuramente la stanchezza (fisica e mentale) dopo la Champions si è fatta sentire, ma sta di fatto che al Bentegodi non è si visto il solito Milan. La squadra milanista è però ancora viva e questi tre punti permettono ai rossoneri di proseguire la loro rincorsa al Napoli capolista.