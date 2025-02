CorSera - Il Milan sprofonda sempre di più tradito ancora dai suoi big

vedi letture

Dovrebbero fare la differenza in positivo e invece ancora una volta il Milan viene tradito dai suoi uomini migliori, quelli che dovrebbero essere decisivi. Ieri sera a Torino è toccato prima a Mike Maignan che ha rinviato addosso a Malick Thiaw e ha provocato il clamoroso autogol del difensore tedesco, e poi a Chrsitian Pulisic che ha sbagliato il suo primo rigore in carriera tra squadre di club e nazionale.

SEMPRE PIÙ GIÙ - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il Milan voleva e doveva rialzare subito la testa dopo l'eliminazione dalla Champions League e invece è sprofondato ancora di più. La sconfitta di ieri in casa del Torino è pesante sia per il morale che per la classifica perchè il quarto posto si allontana sempre di più: se stasera la Juventus dovesse vincere a Cagliari la distanza dal Diavolo salirebbe infatti a otto punti. I rossoneri sono a quota 41 punti, mai così pochi nelle ultime cinque stagioni a questo punto del campionato.

SETTIMANA CRUCIALE - Ma per il Milan non c'è il tempo di leccarsi le ferite perchè domani inizia una settimana che è un vero e proprio crocevia sulla sua stagione visto che in programma ci sono due scontri diretti per la corsa Champions: giovedì infatti si giocherà il recupero della sfida in casa del Bologna che lo scorso 26 ottobre era stata rinviata per il maltempo, mentre domenica a San Siro arriva la Lazio. Inutile dire che il Diavolo è costretto a fare sei punti, altrimenti il treno per il quarto posto rischia di partire senza i rossoneri a bordo.