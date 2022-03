CorSera - Il Milan vince a Napoli e torna in vetta: il Diavolo conferma di essere grande con le grandi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la doppietta nel derby contro l'Inter di qualche settimana fa, Olivier Giroud ha deciso ieri sera anche l'altro scontro diretto contro una delle altre due pretendenti allo scudetto, cioè il Napoli. E lo ha fatto con un gol segnato da infortunato dopo il durissimo scontro nel primo tempo con Koulibaly. Con questo successo, il Milan si conferma in piena lotta per la vittoria del campionato e ha fatto dimenticare gli ultimi due deludenti pareggi in Serie A contro Salernitana e Udinese.

VITTORIA MERITATA - A riferirlo questa mattina il Corriere della Sera che racconta di un successo assolutamente meritato del Diavolo allo stadio Diego Armando Maradona: Stefano Pioli, che ha battuto per la prima volta in carriera Luciano Spalletti, ha preparato alla grande la sfida, con Franck Kessie che non ha giocato come tutti si aspettavano da trequartista, ma è stato schierato un po' più basso in mezzo al campo. I rossoneri hanno giocato una partita molto ordinata nella quale hanno sofferto pochissimo visto che Mike Maignan ha effettuato in pratica una sola parata al 90' su Osimhem.

GRANDE CONTRO LE GRANDI - Con questa vittoria, il Milan conferma di essere grande contro le grandi, ora l'obiettivo è quello di non perdere altri punti invece contro le piccole. I tre punti di Napoli regalano tanto entusiasmo e tanta fiducia alla squadra rossonera che dopo ieri spera di avere anche un Ibrahimovic in più: lo svedese è infatti finalmente tornato in campo nel finale di partita dopo oltre un mese. Per lo scudetto c'è anche il Milan e il recupero di Zlatan potrebbe essere decisivo, soprattutto nelle partite contro le provinciali.