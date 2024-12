CorSera - Il Milan vince, ma non convince. Nuovo sfogo di Fonseca: stavolta contro i suoi giocatori

Il Milan doveva vincere contro la Stella Rossa e lo ha fatto, ma è l'unica positiva della serata di ieri perchè la prestazione dei rossoneri è stato parecchio deludente e ha scatenato nel post-partita una nuovo sfogo di Paulo Fonseca che, dopo le dure parole di qualche giorno fa a Bergamo contro l'arbitro La Penna, stavolta se l'è presa con i suoi giocatori.

OK SOLO IL RISULTATO - Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che con questa vittoria il Diavolo sale a quota 12 punti in classifica, solo uno sotto l’Inter e uno in più di Atalanta e Juve, e vincendo anche le ultime due sfide in programma contro Girona e Dinamo Zagabria, ha ottime chance di finire tra le prime otto e dunque qualificarsi direttamente agli ottavi senza passare dai playoff. A decidere la partita di ieri è stato un gol di Abraham all'87' dopo la rete del vantaggio di Leao nel primo tempo e il pareggio dell'ex Torino Radonjic nella ripresa.

FURIA FONSECA - Di buono ci sono solo i tre punti, ma quanta fatica contro la modesta Stella Rossa. Dopo il triplice fischio finale, Fonseca è stato piuttosto duro con i suoi giocatori: "Contento per il risultato, non per la prestazione, siamo sempre sulle montagne russe, devo parlare con i giocatori. Io lavoro tutti i giorni per il bene della squadra, ma all’interno del gruppo non so se tutti possono dire la stessa cosa. Mai mi fermerò. Io ho la coscienza a posto. Se ci sarà bisogno di far giocare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò. Senza problemi". Cosa succederà ora? La squadra avrà la giusta reazione o il Milan diventerà una vera e propria polveriera?