CorSera - Juve oggi, poi l'Inter: il Milan si gioca un pezzo di stagione. Pioli cerca un cambio di passo

Ci siamo: il giorno della verità è arrivato. Già, proprio così. Secondo Pioli, la gara con la Juventus non sarà decisiva: giusto, giustissimo. Tuttavia, inutile girarci intorno, inciderà molto sulle ambizioni e gli obiettivi del Milan da qui a maggio. Perché la sconfitta con lo Spezia - errore dell’arbitro o meno - non ci voleva. Il recente scivolone ha complicato maledettamente i piani, riducendo ulteriormente il margine d’errore dei rossoneri.

Reazione immediata

Come sottolinea - giustamente! - il Corriere della Sera, fra la Juve stasera e il derby con l’Inter dopo la sosta, il Milan si gioca un pezzo enorme di stagione. Insomma, se non è un bivio o una svolta - concetti che piacciono poco a Pioli -, siamo lì. Come detto, il k.o. di San Siro con lo Spezia, oltre ad accrescere la distanza con l’Inter capolista, rischia di intaccare la tenuta mentale di una squadra, quello rossonera, che resta fra le più giovani dell’intero torneo.

Milan, servono gioco e ritmo

Il timore di un contraccolpo psicologico esiste, osserva il Corriere. Pioli, durante la settimana, ha lavorato molto sulla testa dei suoi giocatori - lo stesso pare abbia fatto Ibra, ma a suo modo - e stasera si aspetta una reazione importante da parte di un gruppo che non lo ha mai tradito. Servirà, però, un Milan diverso rispetto a quello "ammirato" in Coppa Italia e nell’ultimo giro di campionato. Per battere questa Juve bisogna recuperare il gioco e il ritmo dei bei tempi (recenti).