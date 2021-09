CorSera - Kessie è irriconoscibile: stanchezza e telenovela rinnovo le cause dello scarso rendimento

Cakir è stato severo, ma lui ci ha messo del suo. Perché un giocatore di tale esperienza deve avere anche la capacità di capire il momento e, soprattutto, comprendere il carattere dell’arbitro che ha davanti. Kessie ha sbagliato, o meglio, è stato imprudente (due gialli in meno di mezzora non sono tollerabili), e il Milan ha pagato oltremisura.

STANCHEZZA - Cosa sta succedendo al Presidente? Come sottolinea il Corriere della Sera, da settimane il centrocampista ivoriano, uno dei grandi pilastri della squadra di Pioli, è irriconoscibile. Il fattore stanchezza sta incidendo, questo è evidente. Kessie, infatti, non si è mai fermato da un anno e mezzo (ha disputato anche le Olimpiadi in Giappone) e il suo fisico ne sta risentendo. Servirà del tempo per rivederlo al top, ma il Milan, immerso in una stagione frenetica e ricca di impegni, non può aspettare a lungo.

GRANA RINNOVO - Kessie, dunque, ha il fiato corto e le gambe pesanti, ma non è solo l’aspetto atletico a condizionare il suo rendimento. La telenovela del rinnovo contrattuale, infatti, sta inevitabilmente influendo. Franck chiede 8,5 milioni all’anno per prolungare l’accordo in scadenza nel 2022, ma per quel che sta dimostrando - osserva il Corriere - adesso come adesso non li vale.