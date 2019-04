CorSera - Kessié-gol, il Milan riparte: vittoria (voluta e meritata) che vale molto in chiave Champions

Tre punti pesantissimi. Di fronte al bivio della Champions - scrive il Corriere della Sera in edicola questa mattina - il Milan imbocca la strada giusta. Un rigore trasformato da Kessie poco dopo la mezzora del secondo tempo, con la gara che sembrava ormai indirizzata verso lo 0-0, rilancia la squadra di Rino Gattuso, che nelle ultime quattro partite aveva racimolato appena un punto.

QUARTO POSTO - Il Milan, dunque, torna ad assaporare il gusto dolcissimo della vittoria dopo oltre un mese. I rossoneri si scrollano di dosso gli effetti nefasti del derby, si riprendono il quarto posto solitario (in attesa della risposta dell’Atalanta con l’Empoli) e si portano a due punti dall’Inter. Gattuso deve accontentarsi del risultato, che in una notte così vale più di ogni altra cosa. Per il gioco bisogna aspettare.

GIOCHI APERTI - La vittoria è più che meritata, nonostante la sofferenza iniziale. Perché il Milan l’ha voluta, forse più della Lazio. La corsa Champions, comunque, resta apertissima, con i biancocelesti che mercoledì, nel recupero con l’Udinese, avranno la possibilità si portarsi a -3 dai rossoneri. Il Milan riparte: tra dieci giorni la rivincita in Coppa Italia.