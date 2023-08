CorSera - L'attacco deve fare più gol, la difesa deve subirne meno: Pioli lavora sul suo Milan

Il Milan è stata certamente la società italiana più attiva sul mercato: i rossoneri hanno infatti già chiuso otto nuovi acquisti ed è molto probabile che arrivino altri rinforzi (ma solo dopo aver definito qualche cessione). I dirigenti di via Aldo Rossi stanno mettendo a disposizione di Stefano Pioli una rosa non solo più competitiva, ma anche più profonda rispetto all'anno scorso (la mancanza di alternative valide a titolari è stato uno dei grandi problemi della stagione 2022-2023).

MAGGIORE CONCRETEZZA - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che analizza il momento del Milan in vista dell'esordio ufficiale in campionato, in programma tra dieci giorni a Bologna: le amichevoli estive hanno detto finora che il Diavolo è una squadra che crea tanto, ma deve essere più brava a concretizzare. Anche Pioli, dopo la sfida vinta poi a rigori contro il Monza, ha spiegato che la sua squadra deve segnare più gol viste le tante occasioni che ha. Con il miglioramento della condizione fisica, aumenterà anche la lucidità sotto porta e quindi il numero delle reti.

TROPPI GOL SUBITI - C'è invece qualcosa ancora da registrare nella fase difensiva: il Milan ha infatti subito troppi gol nelle amichevoli estive e quindi il tecnico milanista dovrà lavorare soprattutto su questo. Il nuovo Diavolo vuole fare un gioco offensivo e aggressivo, ma se il primo pressing milanista viene superato gli avversari si trovano delle praterie davanti. C'è bisogno quindi di trovare il giusto equilibrio e migliorare i meccanismi tra difesa e centrocampo. C'è ancora qualche giorno per farlo, ma da Bologna in poi non si potrà più sbagliare.