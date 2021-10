CorSera - L'obiettivo di Ibra: il Mondiale a 41 anni. Zlatan punta al rinnovo col Milan, poi un futuro da dirigente

Quarant’anni e non sentirli. Non sentirli davvero. Perché va bene qualche acciacco e una velocità che, per forza di cose, non è più quella di un tempo, ma Ibrahimovic in campo fa ancora la differenza. Lo ha dimostrato anche in questa stagione, nella mezzora giocata contro la Lazio: gli sono bastati un paio di palloni per infiammare San Siro e realizzare il gol che ha chiuso la partita. Chapeau.

DOPPIO OBIETTIVO - Ma che intenzioni ha Zlatan? Domani spegnerà 40 anni candeline (a Milanello lo ha già fatto ieri) e in questo 2021 ha faticato a giocare. Tuttavia, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, la sua avventura al Milan potrebbe non essere così vicina alla fine come qualcuno pensa. Ibra, infatti, ha un doppio obiettivo: tornare a essere protagonista in Champions League e poi partecipare al Mondiale alla bellezza di 41 anni.

RINNOVO - In Qatar si giocherà nell’autunno 2022 e, stando a quanto riportato dal noto quotidiano, Ibrahimovic punta al rinnovo con i rossoneri per un’altra stagione. E dopo? Ebbene, lo svedese non ha ancora affrontato il tema di cosa fare da grande, ma anche in questo caso sembra avere le idee chiare: per lui è pronto un futuro da dirigente.