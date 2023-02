CorSera - La carica di Ibra per risollevare il Milan: potrebbe rientrare contro il Torino

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il momento è delicato in casa rossonera e quindi servirebbe una scossa per risollevare il Milan e farlo uscire dalla crisi. E chi potrebbe darla se non il suo leader, il suo uomo simbolo Zlatan Ibrahimovic che è pronto a rientrare dopo il lungo stop per il grave infortunio al ginocchio? Secondo il Corriere della Sera, lo svedese ha in testa una data e una partita ben precisa: 10 febbraio 2023, Milan-Torino.

OBIETTIVO TORINO - Lui sta lavorando tanto e farà di tutto per esserci, a Milanello sono convinti che possa farcela. L'obiettivo è mettere minuti nelle gambe in vista del successivo match in programma il 14 febbraio sempre a San Siro contro il Tottenham, valido per l'andata degli ottavi di Champions League. Lo stop è stato lunghissimo visto che sono passati oltre 8 mesi dall'operazione subita pochi giorni dopo la conquista dello scudetto per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

LA SCOSSA DI IBRA - Chi lo conosce bene e gli sta vicino racconta di un Ibra carichissimo e con grande voglia di tornare a giocare e dimostrare di poter essere ancora decisivo anche a 41 anni. Il suo Milan è in crisi e la speranza di tutti è che il suo ritorno in campo possa dare la scossa giusta a tutto l'ambiente per uscire dal momento complicato. Un po' com'era successo anche a gennaio 2020 quando tornò in rossonero e da lì partì la rinascita del Diavolo.