CorSera - La doppia missione di Diaz: conquistare il posto da titolare e convincere il Milan a riscattarlo

Brahim Diaz è stata una delle novità tattiche di Stefano Pioli contro la Juventus: il giovane spagnolo è stato infatti schierato largo a destra nel tridente alla spalle di Olivier Giroud e lui ha ripagato la fiducia con un'ottima prestazione e un bellissimo gol. Anche il tecnico rossonero, nel post-partita, ha speso belle parole per il suo numero 10: "Brahim è forte, era l’unico che poteva darci l’uno contro uno sulla destra. Ha fatto bene e il gol è stato la ciliegina sulla torta. Ha qualità e spero gli dia fiducia".

MAGLIA DA TITOLARE - Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, l'arrivo di Charles De Ketelaere ha messo un po' in ombra Diaz che, soprattutto nelle ultime settimane, ha trovato poco spazio. Con il gol alla Juventus, Brahim ha mandato un messaggio chiaro e forte: voglio giocare. Il suo obiettivo, in questo momento, è dunque quello di riconquistare un posto da titolare nel Mlan di Pioli. Non sarà facile perchè al momento è ancora indietro nelle gerarchie, ma il belga sta faticando ad entrare a pieno negli schemi rossoneri e quindi lo spagnolo potrebbe approfittarne.

OBIETTIVO RISCATTO - Oltre a riconquistare una maglia da titolare, nei prossimi mesi Diaz ha un altro grande obiettivo, vale a dire convincere il club di via Aldo Rossi a riscattarlo. Attualmente, il numero 10 rossonero è in prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro fino al termine di questa stagione (il Real Madrid può decidere poi eventualmente di esercitare il controriscatto a 27 milioni). La sua volontà è ben nota a tutti ("In Italia sono felice, con lo scudetto abbiamo riportato il Milan dove è giusto che stia, ma dobbiamo fare ancora meglio" ha dichiarato ad AS a luglio), ma come sempre a parlare deve essere il campo.