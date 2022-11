CorSera - La doppia missione di Giroud: il Mondiale con la Francia e il rinnovo con il Milan

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Quando nell'estate 2021 è sbarcato a Milanello in pochi si aspettavano un rendimento del genere e invece Olivier Giroud ha sorpreso tutti, diventando uno dei leader e uno dei trascinatori del Milan di Stefano Pioli. Il francese sta vivendo in rossonero una seconda giovinezza e nell'ultima settimana ha prima spinto il Diavolo verso gli ottavi di Champions League con la doppietta (più un assist) al Saliburgo e poi ha segnato negli ultimi minuti la rete che ha regalato una vittoria importantissima per la classifica del campionato contro lo Spezia.

AVANTI INSIEME - Come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, il contratto di Giroud è in scadenza alla fine di questa stagione, ma da diverso tempo le parti sono al lavoro per proseguire insieme (clicca qui per leggere l'anticipazione di Milannews.it): un accordo di massima tra le parti c'è già e prevede la conferma dell'attuale ingaggio da 3,5 milioni di euro. Il prolungamento, che è assolutamente meritato e che dovrebbe essere di un altro anno (quindi scadenza 2024), dovrebbe essere ufficializzato dopo il Mondiale, che è uno dei grandi sogni del numero 9 rossonero.

CONVOCAZIONE MERITATA - Per scoprire se Giroud sarà tra i convocati del ct francese Deschamps bisognerà aspettare mercoledì, ma i numeri sono tutti dalla parte di Olivier, che in questa stagione è già a quota 9 gol in 18 partite. Anche Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato nei giorni scorsi che il suo compagno di squadra merita assolutamente la chiamata della Francia. La storia con la Nazionale sembrava essere finita per il 36enne e invece il 2022 ha ribaltato tutto visto, con Giroud che ha trascinato il Milan verso il 19° scudetto a suon di gol pesantissimi.