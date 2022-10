CorSera - Leao confermatissimo da Pioli anche a Verona: a metà settimana nuovo incontro per il rinnovo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel giorno delle 150 presenze sulla panchina rossonera, Stefano Pioli e il Milan cercano una consolazione contro il nuovo Verona di mister Bocchetti dopo la brutta esperienza in Champions League contro il Chelsea. Siebert ha complicato il cammino europei dei rossoneri: le prossime tappe contro Dinamo Zagabria, in cui Tomori sarà indisponibile per squalifica - e Salisburgo non ammettono risultati diversi dalla vittoria.

Niente turnover

Nonostante il tour de force impressionante, tra campionato e nazionale, di questo ultimo mese, Pioli non pensa al turnover e insiste sull'undici arrembante sceso in campo a San Siro contro il Chelsea, dove nei primi venti minuti mise sotto la squadra di Potter. Come scrive il Corriere dello Sport, il confermatissimo è Rafael Leao, ovvero "l’uomo di cui il Milan non può fare a meno e che nel progetto dei manager dell’area tecnica è la figura attorno a cui costruire il ciclo del futuro".

Questione rinnovo

A metà settimana andrà in scena un nuovo incontro sulla questione del rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024. L'obiettivo del Milan è quello di chiudere il discorso prima che inizi il Mondiale, ma il progetto rischia di essere utopico. Oltre alla confusione attorno al portoghese, l'ostacolo vero e proprio è la ultima da 16,5 milioni che Leao deve pagare allo Sporting. L'attaccante confida che il club del futuro contribuisca al pagamento. Ma ciò non basta: la richiesta è di 7 milioni, facendo capire che uno stipendio più basso non basta. I primi sondaggi arrivano da Parigi, vista anche la situazione Mbappe.